Порошенко призначив Жебрівського аудитором НАБУ

Жебрівський увійшов до складу комісії з оцінки ефективності НАБУ.

Президент України Петро Порошенко призначив екс-голову Донецької облдержадміністрації Павла Жебрівського аудитором Національного антикорупційного бюро. Про це йдеться в указі президента №169 від 19 червня.

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"Призначити до складу комісії зовнішнього контролю на проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України Жебрівського Павла Івановича", - йдеться в документі. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко призначив Жебрівського головою Донецької облдержадміністрації 11 червня 2015 року. 13 червня 2018 року він звільнив його. Також президент нагородив Жебрівського орденом князя Ярослава Мудрого.