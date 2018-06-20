Відзначається "русофобськими поглядами": Бабченко оприлюднив "орієнтування ФСБ" на себе

В оприлюдненому документі сказано, що стосовно Бабченко була "проведена перевірка за порушення закону по статті "заклики до масових безладів".

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко оприлюднив «орієнтування ФСБ» на себе.

Документ журналіст опублікував на своїй сторінці в Facebook. В «орієнтуванні» сказано, що «у відношенні Бабченко була проведена перевірка за порушення закону по статті "заклики до масових безладів"».

«Відзначається різко негативним ставленням до чинної влади і русофобськими поглядами, які постійно висловлює в інтернеті. З величезною радістю реагує на будь трагічний випадок у Росії або смерть відомої людини», – сказано в документі.

«А життя потрібно прожити так, щоб резюме за тебе писала ФСБ. В орієнтуванні на твоє вбивство», – зазначив Бабченко.

Як повідомляв УНІАН, українські спецслужби запобігли замаху на російського опозиційного журналіста Бабченко, який проживає у Києві, і провели 29 травня спецоперацію щодо інсценування його вбивства.

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За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували громадянина України, виконавчого директора українсько-німецького СП «Шмайсер» Бориса Германа, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учаснику АТО Олексію Цимбалюку за 30 тис. доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тис. доларів. Правоохоронці затримали підозрюваного в організації замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що завдяки спецоперації з Бабченком слідство дізналося про 47 потенційних жертв.

5 червня видання "Страна.ua" опублікувало список із 47 українських журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів.

31 травня Шевченківський райсуд Києва за клопотанням прокурорів застосував до Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Сьогодні, 18 червня, Апеляційний суд Києва залишив Германа під вартою.