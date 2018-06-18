Суд залишив під вартою підозрюваного в організації "вбивства" Бабченка

Суд не задовольнив клопотання його захисників про зміну запобіжного заходу на не пов’язаний з триманням під вартою.

Апеляційний суд міста Києва залишив в силі рішення суду першої інстанції про обрання підозрюваному в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка Борису Герману запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, суд відмовив у задоволенні клопотання його захисників про обрання Герману будь-якого іншого запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою.

Як повідомляв УНІАН, українські спецслужби запобігли замаху на російського опозиційного журналіста Бабченка, який мешкає у Києві, та провели 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства.

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За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували громадянина України, виконавчого директора українсько-німецького СП «Шмайсер» Бориса Германа, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учаснику АТО Олексію Цимбалюку за 30 тис. доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тис. доларів. Правоохоронці затримали підозрюваного в організації замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що завдяки спецоперації з Бабченком слідство дізналося про 47 потенційних жертв.

5 червня видання "Страна.ua" опублікувало список із 47 українських журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів.

31 травня Шевченківський райсуд Києва за клопотанням прокурорів застосував до Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Сьогодні, 18 червня, Апеляційний суд Києва розглядав скаргу адвокатів підозрюваного на обраний йому запобіжний захід.