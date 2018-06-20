"Це не Playstation": Тимошенко заявила, що балотуватиметься на посаду президента України

Тимошенко заявила, що у разі своєї перемоги на виборах проведе референдум для прийняття нової Конституції.

Лідер Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко братиме участь у виборах на посаду президента України у 2019 році.

Про це вона заявила на її офіційній сторінці у Facebook під час онлайн-трансляції.

"Я хочу дуже чітко і ясно сказати: я буду балотуватися на посаду президента України/ Але балотуватися не для того, аби просто пограти в авторитаризм та монополію влади. Для мене президентська посада — це не Playstation, а реальні зміни, яких чекає країна", - заявила вона.

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У разі перемоги на виборах Тимошенко обіцяє провести референдум щодо зміни Конституції України.

"Я хотіла б, якщо так станеться, що я зможу виграти президентські вибори, одразу ж миттєво провести референдум і прийняти нову Конституцію як новий суспільний договір між українцями, демонополізувати владу", - сказала вона.

"Можливо, я буду останнім президентом, якого ви обираєте. Але ви після того, якщо цей план стане реальністю, зможете всенародно обирати канцлера разом з більшістю в парламенті", - додала Тимошенко.

Варто зазначити, що раніше лідер "Батьківщини" виступала за створення в Україні "парламентської форми правління канцлерського типу".

Як свідчать результати спільного опитування фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова, лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко та голова партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко отримали б найбільше голосів, відповідно, 13,3% і 9, 4%, якби вибори президента відбулися у кінці травня.