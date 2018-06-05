Названо вірогідних фаворитів президентских виборів у разі їх проведення в травні

Чинного президента України Петра Порошенка готові підтримати 7,6% опитаних.

Лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко та голова партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко отримали б найбільше голосів, відповідно, 13,3% та 9,4%, якби вибори президента відбулися наприкінці травня.

Читайте такожПрезидентський рейтинг: Порошенко не потрапляє навіть у другий тур, Вакарчук і Зеленський підбираються до лідерів - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати спільного опитування фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова, що були оприлюднені сьогодні на прес-конференції у Києві.

Згідно з даними опитування, переважна більшість громадян (68%) планує взяти участь у голосуванні на виборах президента України, тоді як однозначно не бажають голосувати лише 17%, решта респондентів ще не визначилися з цього питання.

Серед регіонів дещо відрізняється південь, де рівень готовності брати до участі у голосуванні помітно менший – 54%, та захід, де ступінь готовності до участі у виборах президента найвища – 76%.

Відповідно до результатів соціологічного дослідження, серед кандидатів на президентський пост немає явних лідерів, рейтинги усіх основних політиків доволі невисокі.

Відносно найбільшу підтримку серед тих респондентів, які планують взяти участь у виборах, має лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко – за неї готові проголосувати 13,3% опитаних; далі йдуть лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко – 9,4% (вищим його рейтинг є в західному та центральному регіонах); співголова партії «Опозиційний блок» Юрій Бойко, якого готові підтримати 8,4% респондентів (його рейтинг забезпечують майже винятково схід, південь та Донбас).

Чинного президента України Петра Порошенка готові підтримати 7,6% опитаних (його рейтинг дещо вищий на заході і дещо нижчий на сході).

За лідера Радикальної партії Олега Ляшка готові проголосувати 7,4% респондентів (його позиції трохи міцніші в центрі та на півдні); за лідера гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука – 5,6%; за лідера партії «За життя» Вадима Рабіновича – 5,6% та за лідера партії «Слуга народу» Володимира Зеленського – 5,5%.

Загальнонаціональне опитування населення України було проведене фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 травня 2018 року в усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованих Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.

Загалом було опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляв УНАН 17 травня, згідно з новим соціологічним дослідженням, проведеним Інститутом аналізу і прогнозування спільно з аналітичною групою «Соціопрогноз» київського прес-клубу, на найближчих виборах у Верховну Раду українці віддадуть перевагу «Батьківщині», БПП і «За життя».