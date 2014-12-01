Росія розвалиться, якщо розпочне широкомасштабне вторгнення в Україну - Кравчук

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання колишній президент України Леонід Кравчук висловив сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Якщо Росія не зупиниться і розпочне відкриту військову агресію проти України, то Росія розвалиться. Внаслідок війни станеться розвал Росії. Але в будь-якому разі Росію чекають дуже великі проблеми, оскільки вже зараз там мешкає більше не росіян, ніж росіян, і події, що там відбуваються, є дуже складними”, - сказав Кравчук.

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Водночас він додав, що зараз українській владі необхідно більше перейматися тим, щоб не розвалилась держава.

“Нам потрібно робити своє і вимагати від держав-гарантів конкретних дій. Верховна Рада має це питання обговорити вже зараз. Звернутися до держав-гарантів, які обіцяли і обдурили Україну. Особисто я почуваюся обдуреним, тому що нам свого часу обіцяли, на нас тиснули, щоб ми позбулися ядерної зброї, нам офіційно загрожували економічною ізоляцією і США, і Захід. А тепер роблять вигляд, що нічого не сталося. Якщо так буде і надалі, то ніхто більше не довірятиме міжнародним документам і ніхто їх не виконуватиме”, - наголосив Кравчук.

Довідка УНІАН. Україна 1994 року підписала Будапештський меморандум, згідно з яким Росія, США та Велика Британія погодилися гарантувати її суверенітет і територіальну цілісність в обмін на відмову від ядерної зброї. На той час Україна мала третій за потужністю арсенал ядерної зброї у світі.

Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.