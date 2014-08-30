Горбачов розповів, що буде, якщо Росія втрутиться у справи України

Перший президент СРСР Михайло Горбачов вважає, що Росія веде правильну політику стосовно України.

Про це Горбачов заявив в інтерв'ю радіостанції "Русская служба новостей", передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За його словами, російські керівники "тримають позицію", не втручаючись у те, що відбувається в Україні.

"Якщо наша країна втрутиться, то така пожежа може бути, що не згасимо потім усім світом. І правильно, що політики тримають позицію", - сказав Горбачов.

Екс-президент СРСР закликав докласти максимум зусиль для того, щоб припинити кровопролиття.

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"Треба зробити все, щоб припинити вбивати один одного, це ж один народ. Якщо зачеплять держави, масштаби розширяться, і полізуть усі брати участь там - ми можемо вийти на страшне побоїще в Європі. Але цього не можна допустити", - заявив Горбачов.

"Наша пропозиція була - відкрити проходи, з усіх цих котлів вивести людей. Хтось сидить у теплих конторах і міркує. А в цей час що діється з людьми, дітьми, жінками. Розстрілюють пологові будинки, школи, лікарні руйнують. 2 тисячі лише за офіційною інформацією загинуло людей, а поранених скільки", - додав колишній президент СРСР.

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Довідка УНІАН. РФ у березні, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. Влада РФ надає військову, матеріально-технічну, фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

Із 15 квітня в Донецькій та Луганській областях триває антитерористична операція.

27 серпня підрозділи російської регулярної армії захопили місто Новоазовськ Донецькій області, який знаходиться неподалік від Маріуполя.

Експерти відзначили, що таким чином росіяни намагаються пробити «коридор» із території Росії в окупований нею в березні Крим, а також відволікти частину української армії від бойових дій у Донецькій та Луганській областях.

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