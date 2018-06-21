ВР ухвалила закон про утворення Вищого антикорупційного суду

Місцезнаходження, територіальна юрисдикція і статус цього суду визначаються законом про Антикорупційний суд.

Верховна Рада України ухвалила президентський закон "Про утворення Вищого антикорупційного суду" (№ 8497).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 265 народних депутатів із 351 зареєстрованого у сесійній залі.

Згідно із законом, місцезнаходження, територіальна юрисдикція і статус Вищого антикорупційного суду визначаються законом "Про Вищий антикорупційний суд".

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Як нагадав заступник глави Адміністрації президента України Олексій Філатов, суд буде розташовано в Києві.

"Прийняття цього закону дасть змогу розпочати процедури, пов'язані зі створенням Вищого антикорупційного суду, проведенням конкурсу на посади суддів цього суду та до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду", - сказав він.

Встановлюється, що Кабінет міністрів має вжити в межах компетенції заходи, пов'язані з утворенням Вищого антикорупційного суду, а Державна судова адміністрація України - вжити заходи, необхідні для реалізації цього закону.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд. Законом встановлюється, що суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України. 14 червня він набув чинності.