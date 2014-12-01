Для припинення вогню в Донецький аеропорт виїхали український та російський генерали - АТО
Сьогодні вранці у район міжнародного аеропорту "Донецьк" виїхали керівники спільного центру української та російської сторін.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.
"З метою врегулювання кризової ситуації, яка склалася в районі міжнародного аеропорту "Донецьк", вживаються заходи з боку спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню. Сьогодні зранку у вказаний район виїхали керівники спільного центру української та російської сторін", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що Україну представляє генерал-лейтенант Володимир Аскаров, Росію - генерал-лейтенант Олександр Лєнцов.
Мета поїздки – припинення штурму стратегічного об’єкту і зниження градусу напруги з обох боків.
За даними спільного центру, станом на 13.00 зафіксовано 11 випадків обстрілу Донецького аеропорту.