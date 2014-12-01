ЗМІ: у Донецьку "кіборги" підірвали старий термінал аеропорту і відступили

11:54, 01 грудня 2014
Політика
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У аеропорту Донецька українські військові повністю підірвали будівлю старого терміналу та відступили з попередніх позицій.

Во время боя в донецком аэропорту подорван старый терминал / facebook.com/sergei.loiko
 

Про це повідомляють користувачі соцмереж. "Старий термінал в аеропорту Донецька - все. Підірвали та відступили з нього. Зараз бої в аеропорту продовжуються", - написав у соцмережі журналіст LB.ua Олександр Рудоманов.

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Наказ підірвати термінал, нібито надійшов із Києва. Про це виданню розповів один із військових із 95-ї бригади.

Post by Олександр Рудоманов.

Інформацію про те,що старий термінал аеропорту зруйнований підтвердило джерело INSIDER у керівництві АТО. За словами співрозмовника, термінал був зруйнований внаслідок потужного артилерійського обстрілу з боку бойовиків, який відбувся в ніч на 1 грудня.

"Наші бійці сидять у підвалі, жодного приміщення на поверхні, де можна знаходитись, не залишилось. Командування вирішує, чи відходити з терміналу", - сказав співрозмовник.

Крім цього, як повідомляють жителі Донецька, в результаті обстрілу в ніч на 1 грудня, снаряди влучили в лікарню №14, приватний сектор по вулиці Геленджикській і в магазин на вулиці Терешкової.

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