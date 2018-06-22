Автопарк президента України планують поповнити чотирма люксовими Mercedes (відео)

Правозахисники підозрюють, що умови тендеру складені так, ніби вже підігнані під конкретного продавця.

Автопарк президента планують поповнити двома новими броньованими Mercedes, очікувана вартість кожного з яких складає приблизно 800 тисяч доларів. Крім того, автобаза Держуправління справами має намір придбати ще два авто представницького класу тієї ж марки.

Як йдеться в сюжеті ТСН, в оголошенні у системі "Прозорро" наголошується, що всі чотири машини мають бути поточного року випуску, а броньовані – з найвищим рівнем захисту від куль і гранат, а також усім можливим комфортом. Ще одне авто мусить бути обладнане системою нічного бачення. Витратити на все готові понад 2 млн доларів. Ціна приголомшує, але у президентській автобазі стверджують, що вартість машин буде нижчою в результаті торгів на аукціоні. Також там зауважили, що машини купують не для Порошенка – ними возитимуть високих іноземних гостей.

В антикорупційній організації Transparency International ціну у 800 тисяч доларів за один автомобіль вважають завищеною, хоча вона й не є остаточною. Та підозрюють, що умови договору складені так, ніби вже підігнані під конкретного продавця. "На нашу думку, очікувана вартість є завищеною і, очевидно, в ході торгів чи аукціону, ціна буде знижена і замовник відзвітує про економію. Я думаю, що ДУСя вже знає, яку машину вона хоче, яку машину вона купить і, потенційно, хто цю машину їм запропонує і продасть", - вважає директор програми інноваційних проектів організації Віктор Нештуля.

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На українському ринку Mercedes саме такої моделі, комплектації та рівня захисту можна знайти за 630 тисяч доларів проти 800, заявлених у тендері. "Знаючи ціни в Німеччині, можна сказати, що десь приблизно тисяч 600 євро", - пояснив керівник компанії ательє тюнінгу для авто Олексій Дашковський. Хоча, як кажуть автодилери та експерти ринку, ціна може зрости за рахунок додаткової комплектації, наприклад, тієї таки системи нічного бачення.

На фоні таких розкішних авто для президентських гостей сам Петро Порошенко буде мати значно скромніший вигляд. Він їздить також на двох броньованих Mercedes S-класу, але не нових – вони залишились йому у спадок від Януковича. Дорогі броньовані авто – доволі поширений засіб пересування для лідерів пострадянських країн. Наприклад, Олександр Лукашенко, попри свій імідж скромного господарника, теж полюбляє Mercedes класу люкс і нерідко сам сідає за кермо, а також має в автопарку ще й Maybach. Німецька канцлерка Ангела Меркель їздить у броньованій Audi модифікації "канцлер" приблизно за 250 тисяч євро. Підтримує вітчизняний автопром і французький президент Емануель Макрон, проте його неброньований Citroën – не такий уже й дорогий кросовер, він коштує близько 35 тисяч євро. Найскромніший з усіх європейських лідерів – голандський прем'єр-міністр Марк Рютте. Він не лише одночасно працює шкільним учителем та хапається за швабру, щоби витерти пролиту каву у голандському парламенті, а ще й пересувається на велосипеді за 40 євро. Чим, кажуть, часто шокує іноземних гостей, для яких усе ж подають традиційний кортеж.

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