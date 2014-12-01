Коморовський нагородив п'ятьох польських громадських активістів за допомогу Україні

Як повідомили УНІАН у прес-службі польського президента, нагороди від імені глави Польської держави сьогодні у Варшаві вручив глава його канцелярії Яцек Міхаловський.

"Ми постійно підтримуємо Україну. Тепер настав час для того, аби підтримати використання можливостей здобутої свободи", - сказав він на церемонії.

Золотий орден «За заслуги» отримала Ізабела Хрушлінська із польського Фонду міжнародної солідарності (Fundacja miedzynarodowej solidarnosci), срібні ордени - один з ідеологів ініціативи "Вільна Україна" Яцек Кастелянець, віце-голова правління фонду "Освіта для демократії" (Edukacja dla democracji, EDD) Мартина Міхалік, бронзові - працівник EDD Анна Кертичак і директор програми навчальних візитів до Польщі Study tours to Poland Мірослав Скурка.

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У церемонії нагородження взяв участь посол України у Польщі Андрій Дещиця.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ Польщі цього року збільшило удвічі розмір фінансової допомоги на проекти неурядових організацій, спрямовані на демократичний розвиток України та на гуманітарну допомогу,- до близько 6 млн доларів.

За оцінками польського неурядового фонду "Відкритий діалог" (Otwarty dialog), неурядові організації Польщі могли зібрати на допомогу українцям щонайменше кілька сотень тисяч доларів.