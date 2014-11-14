Дещиця вважає, що повернути Донбас і Крим силою неможливо

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він заявив в ефірі TVN24 Biznes i Swiat

"Щиро кажучи, вважаю, що зараз це неможливо", - сказав він, відповідаючи на питання журналіста.

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Посол сказав, що повернення цих територій до складу України можливе завдяки переговорам та натискам на Росію, у тому числі, за допомогою санкцій.

Дещиця зазначив, що санкції проти росіян були би набагато ефективніші, якби запроваджувалися "на випередження" певних кроків РФ, а не після того, як вона вже щось зробила.

Він також назвав найкращим форматом переговорів із вирішення конфлікту з Росією "женевський" за участі представників США.

Посол наголосив, що Україна "не здала" ні Крим, ні Донбас та буде робити все для того, аби повернути їх до свого складу, але визнав, що це може зайняти багато років.

"Час минув, минуло 50 років та ситуація змінилась. Не відомо, коли буде повернуто Крим чи Донбас до складу Україну. Але ми не визнаємо цього (анексії)", -сказав посол, коментуючи репліку журналіста, котрий зауважив, що США також не визнавало захоплення Прибалтійських держав СРСР, яке тривало до 90-их років минулого століття.

Посол додав, що українські війська на Донбасі сконцентровані для того, аби відбити можливий напад, а не атакувати позиції бойовиків.

Як повідомляв УНІАН, Дещиця, котрий очолював МЗС України після революційної зміни влади в Україні в лютому 2014 року, офіційно розпочав роботу посла України у Польщі наприкінці минулого тижня.