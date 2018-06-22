Екс-охоронець розповів, як Янукович сприйняв новину про розстріли на Майдані

Колишній президент дізнався, що на Майдані розпочалася стрілянина та гинуть люди в своєму автомобілі, коли їхав з Межигір’я до адміністрації президента.

Колишній охоронець екс-президента України Віктора Януковича стверджує, що колишній глава держави не знав про масове вбивство 20 лютого 2014 року на Майдані Незалежності у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Оболонського райсуду Києва у справі держзради Януковича заявив свідок захисту, колишній співробітник УДО Сергій Бернадський, якого допитують по відеоконференцзв’язку з території Криму.

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Бернадський розповів, що 20 лютого кортеж Януковича виїхав з Межигір’я до АП на автомобілях без спецсигналів, щоб не притягувати увагу.

Бернадський знаходився безпосередньо у машині з Януковичем.

Під час цієї поїздки хтось подзвонив колезі Бернадського Кобзарю і повідомив, що на Майдані стріляють, є загиблі.

“На це президент відреагував з подивом, сказав, що цього не може бути та дав мені доручення скликати керівництво силових відомств”, - заявив екс-охоронець.

Крім того, Бернадський заявив, що не бачив, щоб з Межигір’я вивозили речі, коли Янукович залишав резиденцію, збираючись летіти до Харкова 21 лютого.

Також він, як і декілька попередніх свідків захисту, стверджує, що життю Януковича загрожувала небезпека від самого початку протестних акцій “з боку радикально налаштованих громадян”.

Як повідомляв УНІАН, Янукович обвинувачується у скоєнні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених із метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.

19 квітня 2018 р. суддя Дев’ятко вже оголосив судові дебати і прокурори навіть почали виголошувати промову в рамках дебатів, однак після демаршу захисників Януковича, які залишили зал судових засідань, прокурори припинили виголошувати промову, а на наступному засіданні суд прийняв рішення поновити допит свідків захисту.

6 червня суд знову виніс рішення про проведення дебатів, цього разу - 30-31 липня із резервною датою 1 серпня.