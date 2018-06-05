Адвокати Януковича не забезпечили явку жодного свідка на засідання суду щодо держзради

Захисники заявили, що заступник генерального прокурора Євген Єнін в одному з інтерв’ю зазначив, що 8 червня суд має завершити розгляд справи, а це є тиском на суд з боку сторони обвинувачення.

Адвокати екс-президента Віктора Януковича не забезпечили явку до суду, який розглядає справу про держзраду Януковича, жодного свідка.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання Оболонського райсуду Києва розпочалося з того, що адвокати екс-президента заявили, що заступник генерального прокурора Євген Єнін в одному в інтерв’ю зазначив, що 8 червня суд має завершити розгляд справи, а це є тиском на суд з боку сторони обвинувачення.

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У відповідь головуючий суддя Владислав Дев’ятко зазначив, що жодного тиску на суд немає, а захисники подібними заявами "захаращують засідання".

Після цього адвокати Януковича повідомили, що мають заяву підзахисного, у якій той просить суд визнати незаконною участь у справі певний час державного адвоката Ігоря Ляшенка, оскільки він не узгодив свої дії з екс-президентом.

Суддя Дев’ятко п’ять разів перепитав в адвокатів, що чи будуть сьогодні на засіданні заслуховувати свідків.

Адвокат Віталій Сердюк зазначив, що військовослужбовець Військово-морських сил України Андрій Рапопорт, який під час втечі Януковича до Росії проходив службу у Севастополі, не зможе свідчити, бо захворіла його мати, а свідок екс-співробітник Управління державної охорони Сергій Бернадський сам захворів.

Разом з тим, за словами Сердюка, колишній начальник штабу охорони президента Володимир Павленко зможе свідчити 8 червня, а екс-начальник служби безпеки президента Костянтин Кобзар може приїхати "найближчим часом".

Як повідомляв УНІАН, Янукович обвинувачується у скоєнні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених із метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.