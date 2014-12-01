Комітети в Раді можуть очолити Пинзеник, Семенченко, Богомолець, Продан і Парубій

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на джерела у ВР.

Так, за комітет екології йде боротьба між Миколою Томенком й Костянтином Усовим.

На посаду начальника комітету з податків і банківської діяльності претендують Оксана Продан і Андрій Павелко. По кандидатурі Павелка поки єдиного рішення фракції немає.

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Комітет з енергетики може очолити Микола Мартиненко, з євроінтеграції – Володимир Ар'єв.

Комітет з Національної безпеки можуть очолити Сергій Пашинский або Семен Семенченко, комітет соцполітики - Людмила Денисова.

На керівництво в Антикорупційному комітеті претендують Єгор Соболєв, Тетяна Чорновол і Андрій Парубій.

На комітет із правоохоронної діяльності претендує Андрій Кожем'якін.

На комітет з науки й освіти претендує Лілія Гриневич.

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Комітет економполітики може очолити Андрій Іванчук, комітет молоді й спорту - Артур Палатний, комітет охорони здоров'я – Ольга Богомолець.

Комітет з банківської діяльності очолить представник групи Хомутинніка, а комітет з будівництва віддали групі Єремеєва.

Бюджетний комітет може очолити Віктор Пинзеник, Комітет з міжнародних відносин - Ганна Гопко, комітет АПК – Тарас Кутовий, однак претендує також "Самопоміч" - пропонує Мірошниченка.

Комітет Інформатизації може очолити Скрипнік ("Самопоміч").

Фракції Ляшка пропонується віддати комітет промполітики, комітет зі ЗМІ й свободи слова може очолити Вікторія Сюмар.

Поки невідомо, хто може очолити комітет культури й духовності.