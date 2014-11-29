Екс-заступник секретаря РНБО Сюмар очолить комітет з питань свободи слова - ЗМІ

Представниця “Народного фронту” у парламенті Вікторія Сюмар очолить комітет Верховної Ради з питань свободи слова. Таких домовленостей сьогодні досягли парламентарі, повідомляє Hromadske.TV із посиланням на власне джерело.

Раніше представники “Опозиційного блоку” заявляли, що розраховують на те, що саме цей комітет дістанеться їм як представникам парламентської опозиції.

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“Опозиційний блок”, за домовленостями, всеж отримає регламентний комітет та комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Як повідомляв УНІАН, Сюмар була призначена заступником секретаря РНБО 28 лютого 2014 року. У червні Сюмар звільнили з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.