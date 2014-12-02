Верховна Рада сьогодні розгляне призначення міністрів. Онлайн-трансляція

10:35, 02 грудня 2014
Політика
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Новий склад парламенту проводить своє друге засідання.

Нова Рада збирається вдруге / gazeta.lviv.ua

На розгляд Верховної Ради сьогодні може бути внесений законопроект, який дозволить іноземцям обіймати посади в Кабінеті міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати запланували 2 грудня провести голосування за призначення складу Кабінету міністрів України.

Також очікується, що сьогодні призначать заступників голови ВР та визначаться з персональним складом парламентських комітетів.

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