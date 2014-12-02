У штабі АТО спростували інформацію про втрату контакту з "кіборгами": Зв'язок є, все під контролем

Прес-секретар штабу АТО Олексій Дмитрашківський спростував інформацію про те, що напередодні увечері зник зв'язок із захисниками аеропорту через поранення зв'язкового, повідомляє Українська правда.

За словами Дмитрашківського, людина, з якою він тримав зв'язок, поранена, але контакт не втрачено.

Читайте такожБіля Донецького аеропорту протягом ночі активних бойових дій не зафіксовано - штаб АТО

"Зв'язок з людьми, які обороняють Донецький аеропорт, є. Ситуація під контролем", - сказав представник штабу АТО.

Він також уточнив, що у вівторок, 2 грудня, група генералів, завдяки яким напередодні було припинено вогонь і штурми аеропорту, знову виїде на переговори з представниками бойовиків.

Про результати зустрічі повідомлять, запевнив Дмитрашківський.