Зв'язок з Донецьким аеропортом втрачено - речник АТО

Таку інформацію надав речник прес-центру АТО Олексій Дмитрашківський, повідомляє «Преса України».

Станом на 20:00 зв'язок із Донецьким аеропортом втрачено.

«Остання інформація, яку ми повідомляли о 18:00, залишається без змін. На 20:00 інформації немає, адже з Донецьким аеропортом тимчасово втрачено зв’язок», - розповів Дмитрашківський.

Станом на 22:00 з донецьким аеропортом все ще не відновлено зв’язок.

За словами Дмитрашківського, він не може додзвонитися до зв’язкового в аеропорту. Крім того речник АТО зазначив, що людина з якою зв’язується штаб поранена.

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Нагадаємо, окупанти не полишали спроб вибити українських військових з Донецького аеропорту.

«За день бойовики намагались здійснити 25 атак на позиції сил АТО. Найбільша активність терористів проявлялась у Донецькому аеропорту. Наразі нам стало відомо, що у ході проведених перемовин керівників спільного центру України та Росії в районі Донецького аеропорту - вогонь припинено», - зазначають у штабі АТО.