Горбатюк: керівництво ГПУ хоче мати вплив на розслідування справ Майдану

Горбатюк переконаний, що головна мета ліквідації Департаменту спецрозслідувань - отримати вплив на розслідування справ щодо злочинів на Майдані.

Ліквідація Департаменту спецрозслідувань (ДСР) Головного слідчого управління ГПУ робиться в таємниці, хоча на нещодавній нараді генпрокурор уже підтвердив, що рішення про ліквідацію департаменту дійсно ухвалене.

Про це в інтерв'ю DW заявив керівник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

"У нас по кожному епізоду подій на Майдані направлені до суду обвинувальні акти, які стосуються 255 осіб. Крім того, повідомлено про підозру 430 особам. За результатами наших розслідувань судами винесено 51 обвинувальний вирок. Робота триває по кожному епізоду, зокрема щодо організаторів злочинів. Однак будь-яка критика, яка виходить від керівництва ГПУ, завжди не конкретна. Скажіть нам, що саме, який епізод не відпрацьований, чи що ми там зробили не так. Ми зможемо аргументовано надати відповідь документами і цифрами. Але ж цього немає. До нас просто надходить наказ генпрокурора, у якому зазначено - "у зв’язку з тим, що справа розслідується неефективно, передати в інший підрозділ". Так у нас уже забирають справи", - зазначив Горбатюк.

Разом зі співробітниками канцелярії у Департаменті спецрозслідувань працює до 90 осіб. З них 42 слідчих і 33 прокурори. Плюс відряджені працівники з поліції та СБУ для допомоги.

"На даний час нас офіційно не повідомляли. Все робиться в таємниці, хоча на нещодавній нараді генпрокурор підтвердив, що рішення про ліквідацію нашого департаменту дійсно ухвалене. Наш підрозділ прокурорів ніби увійде в новостворений департамент процесуального керівництва, а слідчий підрозділ - переходить в головне слідче управління ГПУ. Формально це пояснюють створенням у вересні Державного бюро розслідувань (ДБР). Я погоджуюсь, створювати підрозділ процесуальних керівників для ДБР потрібно, але ж законодавець визначив, що старі справи слідчі прокуратури розслідують ще до 20 листопада 2019 року, тобто до цього часу жодні справи не переходять в ДБР, і слідчі, які розслідують справи Майдану, повинні працювати далі. Однак ухвалили рішення приєднувати саме зараз, бо справжня мета ліквідації департаменту - це мати вплив на кримінальні провадження, які ми розслідуємо. На моє переконання, це єдина мотивація, яка "камуфлюється" під реформу у зв'язку зі створенням ДБР", - упевнений Горбатюк.

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На питання про те, хто саме хоче впливати на кримінальні провадження щодо злочинів на Майдані, Горбатюк відповів однозначно: "Це керівництво Генпрокуратури, зокрема заступники генпрокурора. Від них ідуть дії і рішення, через незаконний спосіб впливати на справи. Наприклад, справа екс-міністерки юстиції Олени Лукаш, яка вже півтора року тому готова була для передачі у суд, але заступники генпрокурора до цих пір навіть підозру їй не підписують. Лукаш - адвокатка, і за законом тільки вище керівництво прокуратури може підписати їй підозру. Жодного документа чи пояснень, чому зволікають, вони не надають, і також не ухвалюють рішення щодо цієї справи. А нещодавно визнали слідство по цій справі неефектним і ухвалили рішення передати іншому слідчому підрозділу. Справи, де немає якогось інтересу керівництва Генпрокуроратури, взагалі їх не цікавлять. Вони викликають на наради слідчих і прокурорів лише по тих справах, по яких хтось хоче уникнути кримінальної відповідальності. Деякі справи ми "відбиваємо". Однак у деяких вони продовжують фальсифікації, передають їх іншим підрозділам, приймають незаконні рішення про закриття. Ми ж все фіксуємо, пишемо заяви про злочин. І ця постійна протидія зараз призвела до того, що вирішили позбутися нашого департаменту спецрозслідувань".

І хоча поки що йдеться про реорганізацію, а не про ліквідацію департаменту, Горбатюк наголошує, що це все рівно створює паузу у розслідуваннях.

"Реорганізація створює паузу у розслідуванні, оскільки люди відволікаються, пишуть додаткові описи, документи, акти прийому-передачі справ тощо і на кілька місяців, таким чином, "вибиваються" з розслідувань. Якщо справи, за вказівкою керівництва ГПУ, візьмуть "під свій контроль", то не відомо, які провадження закриють, а які відкладуть у довгий ящик. Однак фактично кожна справа наражається на такий ризик", - зазначив він.

"У мене немає жодного особистісного конфлікту. Питання виникають тільки тоді, коли виникає незаконна дія, а ти вимагаєш діяти по закону. Рішення пана Луценка не зустрічатися зі мною, яке він для себе ухвалив, це його рішення. Воно для мене не зрозуміле. Я бачу що у керівництва немає бажання об’єктивного розслідування злочинів на Майдані. І це підтверджене сотнями документів. Ці керівники не повинні обіймати свої посади, бо вони вже стільки порушували закон, що мають нести відповідальність за втручання у роботу слідчих чи інші незаконні дії", - зазначив Горбатюк.

На питання, хто ці особи, Горбатюк відповів, що у першу чергу, це "генпрокурор Юрій Луценко та його заступники - Юрій Столярчук, Анжела Стрижевська, Анатолій Матіос. Ці особи вчиняли протиправні дії в ході розслідувань справ Майдану. Все задокументовано. Ми написали заяви про злочин. Ця заява, з законом, розглядається знову ж таки в рамках ГПУ, писали в дисциплінарно-кваліфікаційну комісію прокурорів і отримали формальні відписки, дисциплінарні провадження там так і не відкрили. У випадках, коли відмовляли з заявами про злочин, зверталися до суду, зараз написали заяву про злочин в НАБУ і чекаємо на реакцію цього органу. Поки ще не зверталися лише до Верховної Ради, яка висловлює довіру чи недовіру генпрокурору, можливо варто звернутись ще і туди".

Як повідомляв УНІАН, 23 червня прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що Департамент спеціальних розслідувань ГПУ, який очолює Сергій Горбатюк, буде трансформовано у слідче управління, а процесуальні керівники перейдуть в Департамент процесуального керівництва.

Такий варіант відокремлення процесуальних керівників від слідчих, наголосила Сарган, відбувається для приведення структури Генпрокуратури у відповідність до чинного законодавства.

За словами Горбатюка, по суті це означатиме руйнування команди прокурорів та слідчих, які працюють в рамках одного департаменту і приймають узгоджені рішення, і що це може зашкодити розслідуванню справ щодо Майдану.

Довідка УНІАН. Департамент спеціальних розслідувань (управління) створений у ГПУ наприкінці 2014 року для вивчення обставин узурпації влади та всього комплексу злочинних дій, скоєних у час правління екс-президента Віктора Януковича, а також розслідування масових вбивств учасників мирних акцій протесту 18-20 лютого 2014 року. У жовтні 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко реструктуризував департамент і позбавив його розслідування справ про економічні злочини попередньої влади.