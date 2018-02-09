У "справах Майдану" покарання відбуває одна людина - ГПУ

Начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Горбатюк повідомив, що тільки дві особи дістали реальну міру покарання, а відбуває покарання лише одна людина.

У так званих «справах Майдану» покарання відбуває лише одна людина.

Про це повідомив начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк, пише Радіо Свобода.

За його словами, за чотири роки ухвалено 50 судових вироків, 412 особам повідомлено про підозру.

«На сьогодні за результатами розслідування і розгляду маємо 50 вироків. Тільки дві особи отримали реальну міру покарання, а відбуває покарання одна людина. 412 особам повідомлено про підозру, обвинувальні акти стосовно 258 осіб перебувають у суді», – зазначив Горбатюк.

Він наголошує, що це не той результат, якого очікує суспільство, «однак проведено велику роботу для доведення злочинів, яка і нині продовжується».

«Практично кожного тижня у нас чи повідомляється про підозри, чи завершується розслідування, чи направляються обвинувальні акти до суду. Процес встановлення істини триває», - додав Горбатюк.

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Як повідомляв УНІАН, 26 вересня 2017 року Генеральна прокуратура звернулася до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Януковича за підозрою в організації перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів.

Це було зроблено з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників, тобто до настання тяжких наслідків, організації умисних вбивств та замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту в центральній частині Києва.

Мова йде про період з 18 по 20 лютого 2014 року, а також терористичний акт, скоєний 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.

Янукович підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 Кримінального Кодексу України.