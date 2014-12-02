Луценко: іноземні фахівці подали документи на українське громадянство

Про це голова фракції партії "Блок Петра Порошенко" Юрій Луценко повідомив у коментарі журналістам. За його словами, вони є громадянами інших країн, тож написали заяви на прийняття українського громадянства і заяви на відмову від іншого громадянства".

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Юрій Луценко наголосив, що чинним законодавством "передбачений досить довгий період прийняття громадянства - до 2 років". "Сьогодні ми плануємо внести законодавчі зміни, щоб скоротити цей період, щоб всі іноземні фахівці могли швидше отримати українське громадянство", - сказав Юрій Луценко.

Він зазначив, що одним з цих фахівців є "громадянка США українського походження".

"Ще двоє кандидатів - громадяни інших країн і не є етнічними українцями - відповідно Грузії і Литви, і існуючий закон передбачає 2 роки на прийняття ними українського громадянства, тому ми йдемо на те, щоб скоротити цей термін, а між тим, поки проходять офіційні процедури, дати їм можливість працювати в уряді", - сказав Юрій Луценко.

Він зазначив, що на роботу в уряд запрошують тих іноземних фахівців, які довели в своїх країнах, що вони можуть проводити реформи.