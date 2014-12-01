Колишня очільниця грузинської поліції може стати заступником глави МВС України

На посаду першого заступника міністра внутрішніх справ України претендує екс-голова МВС Грузії Ека Згуладзе.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив член фракції "Блок Петра Порошенка" Мустафа Найєм.

"Колишній міністр поліції Грузії Ека Згуладзе. Була запрошена до уряду Грузії після того, як виграла справу у держави. Наразі проживає у Франції, прилетіла до Київа три години тому рейсом з Парижа", - написав він.

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На питання Найєма, для чого Згуладзе така робота, екс-чиновниця відповідає: "У нас спільний ворог. Я зараз не про Росію, а про наше радянське минуле, яке наздоганяє з року в рік. Мені це не подобалося у нас, і мені це не подобається в Україні".

Також, за словами Згуладзе, в Україні окрім морозів їй не сподобався всезагальний нігілізм і "впевненість, що у нас нічого не вийде".