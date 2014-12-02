ЗМІ: НАТО посилить співпрацю з Україною
13:41, 02 грудня 2014Політика
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У вівторок в Брюсселі буде прийнято рішення про те, що формат співробітництва України і НАТО повинен бути посилений.
Reuters
Як свідчать джерела "ЄвроПравди", такий пункт буде включений в підсумкові заяви комісії Україна-НАТО та міністерської зустрічі НАТО, які проходять 2 грудня
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Побічно цю інформацію підтвердив генсек альянсу Йенс Столтенберг під час вступної промови на початку засідання комісії Україна-НАТО. "Наше партнерство з Україною - потужне, але воно стане ще потужнішим", - заявив він.
За даними джерел, в офіційних документах не буде уточнюватися суть і зміст згаданого посилення співпраці.
Між тим існують непублічні домовленості про поступову адаптацію української армії до стандартів НАТО.
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