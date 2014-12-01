НАТО не надає гарантій щодо невступу - Столтенберг

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це генсек НАТО заявив сьогодні, коментуючи вимогу Росії надати гарантії, що Україна не буде членом альянсу.

"Що стосується членства в НАТО, то ідея давати якісь гарантії суперечить фундаментальним принципам, на яких базується наша безпека. Кожна суверена нація сама вирішує, як захищати свою безпеку. Тому ми жодним чином не можемо гарантувати", - сказав він.

Читайте такожУсі 28 членів НАТО вважають, що на сході України присутні російські війська - генсекСтолтенберг наголосив, що політика НАТО "базується на політиці відкритих дверей, яка була дуже успішною".

"Країна сама повинна вирішувати, хоче вона бути військовим союзником НАТО чи ні. Якщо країна попросить надати їй членство, то ми розпочнемо процес оцінки, чи відповідає вона стандартам та принципам. Але це відносини між НАТО та країною, яка запросила членство, і жодна третя країна не може ветувати ці відносини", - підкреслив генсек НАТО.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив про те, що Росії потрібні гарантії щодо невступу України в НАТО.

В МЗС РФ також заявляли, що Росія хоче одержати гарантії невступу України в НАТО після її відмови від позаблокового статусу.

24 листопада Столтенберг заявив, що Україна буде членом Альянсу, коли виконає критерії і якщо цього захоче.

„Двері залишаються відкритими. Ми так вирішили. Я був на саміті в Бухаресті, коли ми вирішили, що Україна буде членом (НАТО). Це рішення залишається в силі, якщо Україна виконає критерії для членства і якщо вона цього захоче”, - заявив Столтенберг.

Своєю чергою президент України Петро Порошенко заявляв, що Україна має відмовитись від позаблокового статусу, а чи вступатиме Україна в НАТО, вирішуватиме народ на референдумі.