Броньовані лімузини: кортеж Порошенка планують оновити за $800 тисяч

Авто для президента має бути оснащене пакетом бронювання з найвищим ступенем захисту від куль і гранат, системою нічного бачення і колесами з функцією їзди при пробитих шинах.

Управління справами президента закупити два куленепробивних "Мерседеса". Ціна таких може доходити до $800 тисяч за автомобіль в залежності від рівня захисту.

Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші".

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Щоб кортеж президента міг безперешкодно проїхати, центр столиці нерідко перекривають на 10 хвилин. У кортеж Порошенка входять два поліцейських авто з мигалками, два мікроавтобуси з обладнанням, що перехоплює і подавляє сигнали, ще два легкових авто з охороною, позашляховик, реанімобіль, і два однакових представницьких "Мерседеса". Ці броньовані "Мерседеси" Порошенко отримав "у спадок" від Януковича.

Тепер управління справами президента закупить два нових авто, кожне з яких обійдеться бюджету в $800 тисяч (понад 21 млн гривень).

Авто для президента має бути оснащене пакетом бронювання з найвищим ступенем захисту від куль і гранат, системою нічного бачення і колесами з функцією їзди при пробитих шинах.

При цьому вживане авто такої моделі коштує всього $295 тисяч, тобто майже втричі дешевше, ніж збирається витратити держуправління справами.