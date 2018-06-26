Названо фаворитів на виборах до Верховної Ради - опитування

Очолює рейтинг партія ВО "Батьківщина".

Партію «Батьківщина» готові підтримати 17% опитаних українців, які мають намір прийти на парламентські вибори та визначилися зі своїм вибором.

Як передає кореспондент УНІАН, такими є дані проведеного соціологічною групою «Рейтинг» опитування, оприлюдненого сьогодні на прес-конференції у Києві.

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За даними опитування, другу позицію в цьому рейтингу поділяють «Опозиційний блок», партія «Громадянська позиція» і партія «Слуга народу», за які готові проголосувати близько 10,5% респондентів.

За партію «За життя» мають намір віддати голоси 9,6% опитаних, за Радикальну партію – 8,2%, за «Блок Петра Порошенка «Солідарність» – 7,4%, за «Самопоміч» – 5,1%, за ВО «Свобода» – 3,8%.

«Рейтинг інших партій – менше 2%», - зазначають соціологи.

Опитування проводилося з 14 по 24 червня. У ньому взяли участь 2,5 тис. респондентів. Було опитано населення України віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Опитування проводилося за допомогою особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2,0%.

Як повідомляв УНІАН, Зеленський та Вакарчук обігнали Порошенка у рейтингу кандидатів на пост президента.