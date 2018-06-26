Зеленський та Вакарчук обігнали Порошенка у рейтингу кандидатів на пост президента - опитування

Петро Порошенко очолює антирейтинг: за нього майже 52% респондентів не проголосували б у жодному випадку.

Володимир Зеленський та Святослав Вакарчук обігнали нинішнього президента Петра Порошенка у рейтингу кандидатів на пост президента.

Про це свідчать оприлюднені на прес-конференції у Києві результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 14-24 червня 2018 року.

Лідером президентського рейтингу залишається голова ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко, за яку готові проголосувати 16% українців, які стверджують, що візьмуть участь у голосуванні та вже визначився із вибором.

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Лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка готові підтримати 11,7% респондентів; голову «Опозиційного блоку» Юрія Бойка – 10,5%; лідера партії «Слуга народу» Володимира Зеленського – 9,3%; фронтмена гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука, голову Радикальної партії Олега Ляшка та нинішнього президента Петра Порошенка – по 8,6% опитаних.

Голову партії «За життя» Вадима Рабіновича висловили готовність підтримати 7,6% респондентів; лідера «Об’єднання «Самопоміч» Андрія Садового – 3,4%; голову ВО «Свобода» Олега Тягнибока – 2,8%; лідера руху «Справедливість» Валентина Наливайченка – 2,0%; екс-народного депутата Романа Безсмертного – 1,4%, голову партії «Основа» Сергія Таруту – 1,1%, голову «Народного фронту» Арсенія Яценюка – 1,1% респондентів.

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Як зазначається у прес-релізі, водночас у рейтингу «другого вибору» лідерські позиції займають Гриценко, за якого, як альтернативу основному фаворитові, готові віддати свої голоси 7,5% виборців, Зеленський (6,3%), Вакарчук (6,0%), Рабінович (5,7%) та Тимошенко (5,3%).

При цьому вказано, що антирейтинг і надалі очолює Порошенко, за якого майже 52% респондентів не проголосували б у жодному випадку.

За Яценюка не голосували б 30% опитаних; за Ляшка – 23,8%; за Бойка – 23%; за Тимошенко – 20,8%; за Рабіновича – 16,0% та за Тягнибока – 14,7%.

Соціологічна група «Рейтинг» 14-24 червня 2018 року методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) опитала 2,5 тис. респондентів. Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження становить не більш як 2%.

Як повідомляв УНІАН, у разі проведення виборів наприкінці травня цього року Петра Порошенка готові були підтримати 7,6% респондентів.