У МЗС заявили, що не отримували інформацію про припинення вогню 5 грудня

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

“Деталей щодо цих переговорів у мене немає. Наскільки я розумію з тих повідомлень, які були, контакти в рамках цієї контактної групи, яка існує, вони тривають, але, на жаль, я нічого не можу сказати про результати”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр оборони Степан Полторак заявив, що керівники Спільного центру України та РФ продовжують домовлятися щодо виконання Мінських домовленостей.

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Спільний центр з контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін створили на основі Мінських домовленостей.

Україну в центрі представляє генерал-лейтенант Володимир Аскаров, Росію - генерал-лейтенант Олександр Лєнцов.

1 грудня керівники центру домовилась про припинення вогню у Донецькому аеропорту.

Також в ОБСЄ повідомляли, що переговорна група раніше домовилась з представниками "ЛНР" про припинення вогню вздовж лінії розмежування та відведення важкого озброєння з 5-6 грудня.