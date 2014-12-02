Рада розгляне кандидатури міністрів, про які домовилася коаліція

Як передає кореспондент УНІАН, він наголосив, що вносить всі “кадрові подання, які щойно визначені коаліцією, на членів уряду”.

Яценюк попросив розпочати пленарне засідання ВР для представлення відповідних кандидатур на посади в уряд України.

У свою чергу координатор коаліції Юрій Луценко нагадав, що о 16-й годині розпочнеться засідання ВР, і “за цей час коаліція може доопрацьовувати ці питання”.

Луценко запросив раду коаліції та керівників фракцій зібратися для проведення консультацій.

На цьому збори коаліції були завершені.

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Як повідомляє кореспондент УНІАН, під час голосування коаліцією за кандидатури міністрів утримались від голосування 6 народних депутатів. В той же час не було озвучено, скільки членів коаліції проголосували “за” кандидатури міністрів.

Як відомо, голосування відбувалося в сесійній залі, де проходили збори коаліції, шляхом підняття рук.