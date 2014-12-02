Коаліція домовилася про всі посади в Кабміні (список)

16:06, 02 грудня 2014
Політика
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Загальні збори коаліції підтримали за основу пропозиції фракцій щодо міністерських посад для передачі їх на розгляд прем'єр-міністра України.

/ АПУ

Як передає кореспондент УНІАН, координатор коаліції, лідер фракції “Блоку Петра Порошенка” Юрій Луценко зазначив, що “Блок Петра Порошенка” пропонує такі кандидатури:

Олександра Квіташвілі - на посаду міністра охорони здоров'я

Айвараса Абрамавичуса - на посаду міністра економічного розвитку

Наталії Яресько — на посаду міністра фінансів

Володимира Демчишина — на посаду міністра енергетики та вугільної промисловості

Андрія Пивоварського — на посаду міністра інфраструктури

Сергія Квіта — на посаду міністра освіти і науки

Геннадія Зубка — на посаду віце-прем'єр-міністра — міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ

Павла Розенка — на посаду міністра соціальної політики

Юрія Стеця — на посаду міністра інформаційної політики.

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“Народний фронт” пропонує призначити:

В'ячеслава Кириленка — на посаду віце-прем'єр-міністра — міністра культури України

Арсена Авакова — на посаду глави МВС

Павла Петренка — на посаду міністра юстиції

Ганну Оніщенко — на посаду міністра Кабінету міністрів.

«Самопоміч» пропонує кандидатуру:

Олексія Павленка на посаду міністра аграрної політики і продовольства України.

Радикальна партія пропонує кандидатуру:

Валерія Вощевського на посаду міністра Кабінету міністрів України.

“Батьківщина” пропонує на посаду:

міністра екології та природокористування призначити Ігоря Шевченка

міністра молоді та спорту — Ігоря Жданова.

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