Коаліція домовилася про всі посади в Кабміні (список)

Загальні збори коаліції підтримали за основу пропозиції фракцій щодо міністерських посад для передачі їх на розгляд прем'єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, координатор коаліції, лідер фракції “Блоку Петра Порошенка” Юрій Луценко зазначив, що “Блок Петра Порошенка” пропонує такі кандидатури: Олександра Квіташвілі - на посаду міністра охорони здоров'я Айвараса Абрамавичуса - на посаду міністра економічного розвитку Наталії Яресько — на посаду міністра фінансів Володимира Демчишина — на посаду міністра енергетики та вугільної промисловості Андрія Пивоварського — на посаду міністра інфраструктури Сергія Квіта — на посаду міністра освіти і науки Геннадія Зубка — на посаду віце-прем'єр-міністра — міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Павла Розенка — на посаду міністра соціальної політики Юрія Стеця — на посаду міністра інформаційної політики. Читайте такожПрезиденту передали документи про надання громадянства 7 іноземним фахівцям “Народний фронт” пропонує призначити: В'ячеслава Кириленка — на посаду віце-прем'єр-міністра — міністра культури України Арсена Авакова — на посаду глави МВС Павла Петренка — на посаду міністра юстиції Ганну Оніщенко — на посаду міністра Кабінету міністрів. «Самопоміч» пропонує кандидатуру: Олексія Павленка на посаду міністра аграрної політики і продовольства України. Радикальна партія пропонує кандидатуру: Валерія Вощевського на посаду міністра Кабінету міністрів України. “Батьківщина” пропонує на посаду: міністра екології та природокористування призначити Ігоря Шевченка міністра молоді та спорту — Ігоря Жданова.

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