Коаліція домовилася про всі посади в Кабміні (список)
Загальні збори коаліції підтримали за основу пропозиції фракцій щодо міністерських посад для передачі їх на розгляд прем'єр-міністра України.
Як передає кореспондент УНІАН, координатор коаліції, лідер фракції “Блоку Петра Порошенка” Юрій Луценко зазначив, що “Блок Петра Порошенка” пропонує такі кандидатури:
Олександра Квіташвілі - на посаду міністра охорони здоров'я
Айвараса Абрамавичуса - на посаду міністра економічного розвитку
Наталії Яресько — на посаду міністра фінансів
Володимира Демчишина — на посаду міністра енергетики та вугільної промисловості
Андрія Пивоварського — на посаду міністра інфраструктури
Сергія Квіта — на посаду міністра освіти і науки
Геннадія Зубка — на посаду віце-прем'єр-міністра — міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
Павла Розенка — на посаду міністра соціальної політики
Юрія Стеця — на посаду міністра інформаційної політики.
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“Народний фронт” пропонує призначити:
В'ячеслава Кириленка — на посаду віце-прем'єр-міністра — міністра культури України
Арсена Авакова — на посаду глави МВС
Павла Петренка — на посаду міністра юстиції
Ганну Оніщенко — на посаду міністра Кабінету міністрів.
«Самопоміч» пропонує кандидатуру:
Олексія Павленка на посаду міністра аграрної політики і продовольства України.
Радикальна партія пропонує кандидатуру:
Валерія Вощевського на посаду міністра Кабінету міністрів України.
“Батьківщина” пропонує на посаду:
міністра екології та природокористування призначити Ігоря Шевченка
міністра молоді та спорту — Ігоря Жданова.