У групі Хомутинніка заявили, що не голосуватимуть за Кабмін «пакетом»

Як передає кореспондент УНІАН, про це у своєму виступі в парламенті заявив лідер групи Віталій Хомутиннік.

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“Якщо буде поставлено на голосування по окремих кандидатах — ми з повагою ставимось до багатьох із вас, і будемо підтримувати окремих кандидатів. Але якщо буде поставлено голосування в цілому за «пакет», наша депутатська група ухвалила рішення не підтримувати увесь «пакет», який запропонований”, - сказав він.