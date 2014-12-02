У групі Хомутинніка заявили, що не голосуватимуть за Кабмін «пакетом»
19:00, 02 грудня 2014Політика
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Депутатська група “Економічний розвиток” не підтримуватиме «пакетне» голосування за кандидатури міністрів до нового уряду.
Депутати не будуть підтримувати увесь «пакет», заявив лідер групи / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це у своєму виступі в парламенті заявив лідер групи Віталій Хомутиннік.
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“Якщо буде поставлено на голосування по окремих кандидатах — ми з повагою ставимось до багатьох із вас, і будемо підтримувати окремих кандидатів. Але якщо буде поставлено голосування в цілому за «пакет», наша депутатська група ухвалила рішення не підтримувати увесь «пакет», який запропонований”, - сказав він.
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