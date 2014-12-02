Міжнародні правозахисники не схвалили створення Міністерства інформації

Про це йдеться у заяві "Репортерів без кордонів", яку підписав генеральний секретар організації Крістоф Делуар.

Зокрема, в організації рішуче виступають проти створення Міністерства інформації, про що було оголошено сьогодні.

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Також «Репортери без кордонів» акцентують увагу на тому, що парламент може ухвалити рішення про створення такого міністерства разом з призначенням нового уряду за умови, коли не були проведені консультації з цього питання з представниками громадянського суспільства та журналістами.

При цьому правозахисники висловлюють переконання, що надання уряду відповідальності стосовно проведення "інформаційної політики" буде значним регресовим кроком, що може призвести до серйозних наслідків.

"В демократичній спільноті діяльність медіа не повинна регулюватися урядом. Створення Міністерства інформації є найгіршою відповіддю серед усіх можливих варіантів, які стосуються необхідності реагування на серйозні виклики, з якими уряд стикається віч-на-віч", - говориться у повідомленні.

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Разом з тим зазначається, що незалежність та свобода ЗМІ є найкращою зброєю проти пропаганди.

"Залучення журналістів у керовану урядом інформаційну війну лише підриватиме суспільну довіру до національних медіа. "Репортери без кордонів" настійливо закликають українських парламентаріїв виступити проти цієї пропозиції", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада радник міністра внутрішніх справ, народний депутат від «Народного фронту» Антон Геращенко висловив ідею створити в структурі Кабміну Міністерство у справах інформаційної політики.

На його думку, головним завданням такого міністерства був б захист інформаційного простору України від російської пропаганди і контрпропаганда в Росії, на території тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.