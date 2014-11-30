Геращенко запропонував створити нове міністерство

Головним завданням такого міністерства був би захист інформаційного простору України від Російської пропаганди і контрпропаганда в Росії, на території тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.

"Це питання давно назріло і я б навіть сказав перезріло. Впевнений, що така ініціатива якщо буде погоджена усіма п'ятьма фракціями коаліції, буде одноголосно підтримана парламентською більшістю", - написав Геращенко на Facebook.

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За його словами, на посаду Міністра інформаційної політики обговорювалася кандидатура Юрія Стеця, якого Геращенко описує як "Громадянина, який створив 5 канал, без активної ролі якого і Помаранчевої революції і Революції Гідності могло б не статися в тому вигляді, в якому вони назавжди залишаться в історії".