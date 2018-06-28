У США допускають можливість повернення Росії до G8, не віддаючи Крим Україні

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що повернутися до G8 Росії допоможуть "компроміси".

Президент США Дональд Трамп розглядає повернення Москви в міжнародне співтовариство як неминуче, і "компроміси" можуть дозволити їй повернутися до клубу промислово розвинених демократій G8, не повертаючи Крим Україні.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, передає "Українська правда" з посиланням на AP.

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Коментарі Помпео прозвучали під час того, як радник Трампа з національної безпеки зустрічався в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб підготуватися до саміту між двома лідерами в наступному місяці в Європі.

Помпео не уточнив, але підкреслив, що позиція США, як і раніше, полягає в тому, що Росія незаконно анексувала Крим в 2014 році, що призвело до її усунення з G8.

"Президент глибоко переконаний, що участь Росії в цих важливих геостратегічних бесідах неминуча", - сказав Помпео.

Трамп сказав журналістам у Білому домі, що, ймовірно, зустрінеться з Путіним під час липневої поїздки в Європу. Він згадав Гельсінкі (Фінляндія) і Відень (Австрія) як можливі місця, додавши, що він буде отримувати оновлену інформацію від свого радника Джона Болтона.

Як повідомляв УНІАН, у Кремлі підтвердили, що зустріч президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна пройде в Гельсінкі 16 липня.