Стала відома дата та місце зустрічі Путіна і Трампа

15:17, 28 червня 2018
Світ
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Ілюстрація REUTERS

Про це повідомила прес-служба Кремля.

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У ході переговорів планується обговорити поточний стан та перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, а також актуальні питання міжнародного порядку денного».

Путін і Трамп раніше двічі зустрічалися особисто (в 2017 році на самітах), але поки не проводили двосторонні переговори.

Як повідомляв УНІАН, на думку британської преси, Трампу навряд чи вдасться укласти велику угоду на зустрічі з Путіним. Порядок скоріше в тому, щоб створити побільше шуму, а не в тому, щоб спробувати зрушити окремі сегменти відносин між Росією і США з мертвої точки, кажуть експерти.

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Теги: #Трамп#Путін