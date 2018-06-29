У РФ намагаються силоміць нав’язати Сенцову російське громадянство – Денісова

За її словами, у Росії визнають, що Сенцов є громадянином України.

У Російській Федерації намагаються силоміць нав’язати українському режисеру Олегу Сенцову російське громадянство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Москві заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Вчора уповноважений з прав людини РФ Москалькова теж відмовила (відвідати Олега Сенцова - УНІАН) на підставі, що я не є громадянка РФ. Було б дивно, аби український омбудсмен була громадянкою РФ. Я - українська кримчанка, так само, як і Олег Сенцов – український кримчанин. РФ намагається нав’язати йому силоміць російське громадянство як покарання. Дивний підхід. Громадянство має бути привілеєм, а не покаранням», - наголосила Денісова.

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На запитання журналістів, чи визнає РФ, що Сенцов є громадянином України, омбудсмен відповіла: «РФ безумовно визнає, що Сенцов є громадянином України. У мене в руках є така довідка, згідно з якою до колонії №8 доправили саме громадянина України – Сенцова Олега Геннадійовича, і в особистій справі - паспорт, який виданий в Україні. Є номер та дата. Тому жодного документу, який би підтверджував, що Сенцов Олег є громадянином РФ на сьогоднішній день немає. Нам ніхто не міг надати ні копію цього документу, цього паспорту, що він російський громадянин, ні його номер. Взагалі цього документу не існує. Тому він – громадянин України».