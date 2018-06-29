Росія приховує справжній стан здоров’я утримуваних українців – Денісова

Вона не виключає, що Сенцова можуть годувати сумішшю, яка складається з невідомих речовин.

Російська Федерація приховує справжній стан здоров’я незаконно утримуваних громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Москві заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Я констатую, що РФ приховує справжній стан здоров’я утримуваних українців. До жодного з них немає доступу незалежних гуманітарних організацій, а також Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ми не знаємо правди про їхнє здоров’я», - сказала вона.

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«Суперечливі заяви про стан здоров’я Олега Сенцова змушують думати, що його можуть примусово годувати, і давати суміш, яка складається з незрозумілих та невідомих речовин. Ми не знаємо впливу на здоров’я та психіку цієї суміші. Саме тому я наполягала на доступі до Олега, аби на власні очі розуміти його стан здоров’я та яку медичну допомогу йому надають», - зазначила Денісова.

Омбудсмен наголосила, що «від України ховають її громадян». Вона також додала, що дуже розчарована тим, що їй не вдалось зустрітись з керівником російського офісу МКЧХ.