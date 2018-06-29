Макрон хоче, аби Україна та Росія знайшли спосіб для виконання Мінських угод

Президент Франції наголосив, що Європейський Союз не має агресивної політики стосовно Росії.

Президент Франції Еммануель Макрон хоче, аби Україна та Росія знайшли спосіб для виконання та дотримання Мінських угод, які покликані мирно урегулювати ситуацію на Донбасі.

Про це він сказав на прес-конференції за підсумками дводенного саміту лідерів держав та урядів країн-членів ЄС, що відбувався у Брюсселі.

Зокрема, його попрохали прокоментувати заяву міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова про те, що незважаючи на вихід з ЄС, Британія є рушієм дуже агресивної закордонної політики Європи по відношенню до Росії.

"Що стосується того, що ви сказали про міністра Лаврова, я не думаю, що це правда. Європейський Союз не має агресивної політики проти Росії. Уся стратегія полягає у побудові відносин з усіма нашими сусідами", - заявив Макрон.

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У зв'язку з цим французький президент нагадав, що декілька тижнів тому відвідував Санкт-Петербург.

"Враховуючи сказане, ми маємо на увазі нашу спільну безпеку, те, що сталося в Україні і що до сих пір не урегульовано. Як і раніше, йдеться про зобов'язання у відповідності з умовами Мінської угоди", - заявив Макрон.

"Тому, ми маємо бути послідовними. Якщо стан справ не змінюється з плином часу, ми не можемо ігнорувати принципи та інтереси наших країн-членів. Особливо беручи до уваги країни Балтії", - заявив Макрон.

Він наголосив, що політика ЄС відносно Росії є єдиною, яка не перебуває під тиском з боку будь-якої країни-члена ЄС.

"Я би дуже хотів нормалізувати наші відносини і дуже хотів би, аби Україна та Росія знайшли спосіб виконати та дотримуватися Мінської угоди", - наголосив Макрон.

Як повідомляв УНІАН, лідери 28 країн-членів Європейського Союзу погодилися продовжити економічні санкції проти Росії через порушення нею територіальної цілісності і суверенітету України на наступні півроку - до 31 січня 2019 року.