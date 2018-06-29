Лідери ЄС домовилися про міграційну політику і продовження санкцій проти Росії (відео)

Прийняті раніше штрафні заходи по відношенню до РФ будуть діяти до 31 липня.

Лідери ЄС домовилися про міграційну політику і продовження санкцій проти Москви.

Про досягнення компромісу щодо біженців вранці в п'ятницю повідомив голова Європейської ради Дональд Туск.

EU28 leaders have agreed on #euco conclusions incl. migration. — Donald Tusk (@eucopresident) 29 червня 2018 р.

Як повідомляє DW, Євросоюз має намір створити табір для біженців в одній з північноафриканських країн, щоб скоротити потік людей, що переправляються через Середземне море. Поки неясно, які країни готові приймати біженців і створити табори.

Як стало відомо з дипломатичних кіл в Брюсселі, лідери країн-членів Євросоюзу також прийняли рішення про подальше продовження економічних санкцій по відношенню до Росії у зв'язку з відсутністю прогресу у вирішенні конфлікту в Україні. Прийняті раніше штрафні заходи діють до 31 липня, повідомляє видання.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Франції Емманюель Макрон висловився за введення Євросоюзом фінансових санкцій щодо тих держав, які відмовляються приймати у себе шукачів притулку.