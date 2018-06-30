Адвокат: владі РФ направили два прохання про помилування Сенцова, одне з Європи

Адвокат пояснив, що юридично прохання про помилування не обов'язково має бути особистим або від членів сім'ї.

Адвокат українського політв'язня Олега Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що наразі до влади РФ є два прохання про помилування Сенцова. Він не став розкривати особи прохачів.

"Щонайменше два прохання про помилування надійшло, я не буду озвучувати від кого, як і чому. Мені цю інформацію довели (на анонімних умовах - ред.). Я вважаю, що повинні будуть озвучити ті люди, які це зробили", - заявив Дінзе в ефірі Громадського, передає Українська правда.

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"Офіційно одне з прохань про помилування надійшло з Європи. І є тут одне місцеве прохання про помилування. Нехай люди самі озвучують, я не можу цього озвучити", - зазначив він.

Адвокат пояснив, що юридично про помилування не обов'язково повинна просити сім'я. За його словами, це може бути певна людина, якій не байдужа доля Сенцова.

"Це можуть бути відповідно і люди з-за кордону і посадові особи. Обмежень щодо клопотання про помилування немає", - наголосив Дінзе.

Також він підтвердив, що Сенцов перебуває у медсанчастині, його стан стабільний.

"У Facebook та взагалі в інтернеті набирає обертів паніка з приводу стану Олега Сенцова. Але я можу сказати, що як мені відомо, він зараз перебуває у стані стабільному, він перебуває у медичній частині і, відповідно, загрози його стану поки немає.

Що буде завтра і далі, звичайно, невідомо, тому що як сказали лікарі, криза може настати в будь-який момент", - заявив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, раніше омбудсмен Денісова повідомила, що у РФ намагаються силоміць нав’язати Сенцову російське громадянство.