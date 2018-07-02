Порошенко нагородив голлівудського актора Малковича орденом

Глава держави вручив високі державні нагороди за вагомий особистий внесок у розвиток міжнародного культурного співробітництва.

Президент України Петро Порошенко нагородив зірку Голлівуду, актора Джона Малковича Орденом “За заслуги” III ступеня.

Про це повідомляється на сайті президента України.

Зазначається, що глава держави вручив високі державні нагороди за вагомий особистий внесок у розвиток міжнародного культурного співробітництва, відстоювання цінностей миру і свободи, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України.

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Окрім Джона Малковича, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено диригента Рікардо Муті. Орден «За заслуги» І ступеня отримав куратор проекту «Шляхи дружби. Ровенна-Київ», професор Ніколо Франко Баллоні.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня відзначено президента, арт-директора проекту «Равенна Фестиваль» Крістіну Муті.

«Від щирого серця бажаю усім, благополуччя, творчої наснаги, успіхів і радості. Нехай музика долає кордони і наповнює серця красою, гармонією та добром», - сказав Петро Порошенко.

Симфонічний концерт "Шляхи дружби. Равенна - Київ" під керівництвом легендарного диригента Рікардо Муті та за участю всесвітньо відомого американського актора Джона Малковича відбувся в неділю, 1 липня, на Софійській площі у Києві.