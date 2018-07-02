Порошенко нагородив голлівудського актора Малковича орденом

01:08, 02 липня 2018
Політика
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Порошенко нагородив Малковича Орденом “За заслуги” III ступеня / фото president.gov.ua

Про це повідомляється на сайті президента України.

Зазначається, що глава держави вручив високі державні нагороди за вагомий особистий внесок у розвиток міжнародного культурного співробітництва, відстоювання цінностей миру і свободи, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України.

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Окрім Джона Малковича, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено диригента Рікардо Муті. Орден «За заслуги» І ступеня отримав куратор проекту «Шляхи дружби. Ровенна-Київ», професор Ніколо Франко Баллоні.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня відзначено президента, арт-директора проекту «Равенна Фестиваль» Крістіну Муті.

«Від щирого серця бажаю усім, благополуччя, творчої наснаги, успіхів і радості. Нехай музика долає кордони і наповнює серця красою, гармонією та добром», - сказав Петро Порошенко.

Симфонічний концерт "Шляхи дружби. Равенна - Київ" під керівництвом легендарного диригента Рікардо Муті та за участю всесвітньо відомого американського актора Джона Малковича відбувся в неділю, 1 липня, на Софійській площі у Києві.

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Теги: #культура#орден#Петро Порошенко