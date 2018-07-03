США не визнають анексію Криму Росією - Білий дім
Розмови про можливість визнання США анексії українського Криму Росією не відповідають дійсності.
Про це на щоденному брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає Голос Америки.
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"Ми не визнаємо російську спробу анексії Криму. Ми погодилися, що наші думки з Росією у цьому питанні розходяться. І наші кримські санкції щодо Росії залишатимуться до тих пір, поки Росія не поверне півострів Україні", - зазначила вона.
Як повідомляв УНІАН, раніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що визнання анексії Криму "не є позицією США", санкції проти РФ повинні залишатися.
"Це не є позицією США", - сказав Болтон, відповідаючи на питання, чи визнає президент США Дональд Трамп анексію Криму.