США не визнають анексію Криму Росією - Білий дім

Санкції США проти Росії залишаться в силі, поки Кремль не поверне Крим Україні.

Розмови про можливість визнання США анексії українського Криму Росією не відповідають дійсності.

Про це на щоденному брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає Голос Америки.

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"Ми не визнаємо російську спробу анексії Криму. Ми погодилися, що наші думки з Росією у цьому питанні розходяться. І наші кримські санкції щодо Росії залишатимуться до тих пір, поки Росія не поверне півострів Україні", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що визнання анексії Криму "не є позицією США", санкції проти РФ повинні залишатися.

"Це не є позицією США", - сказав Болтон, відповідаючи на питання, чи визнає президент США Дональд Трамп анексію Криму.