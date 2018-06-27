Визнання анексії Криму "не є позицією США", санкції проти РФ повинні залишатися - Болтон

На переговорах у Москві тема повернення Росії у «Велику сімку» не порушувалася.

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що визнання анексії Криму «не є позицією США», санкції проти РФ повинні залишатися.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на прес-конференції в Москві.

«Це не є позицією США», - сказав Болтон, відповідаючи на запитання, чи визнає президент США Дональд Трамп анексію Криму.

При цьому Болтон підкреслив, що питання санкцій порушувалося на зустрічах у Москві. «Я хочу сказати, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. І це питання також може бути порушено на саміті ЄС у четвер-п'ятницю. Наша позиція полягає в тому, що санкції повинні залишатися», - сказав Болтон.

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При цьому він зазначив, що на переговорах у Москві тема повернення Росії у «Велику сімку» не порушувалася.

«Ні, ми не обговорювали сьогодні можливе повернення Росії у G7, але я не виключаю, що президенти зможуть поговорити про це під час своєї зустрічі», - припустив він.

За його словами, президенти РФ між собою обговорять проблеми, які вважають найважливішими. «Але я не думаю, що ми чекаємо на якісь конкретні результати. Я вважаю, що важливо після тривалої паузи між двосторонніми самітами дозволити їм обговорити всі питання, які вони побажають, у форматі один на один або у розширеному форматі. А ми будемо опрацьовувати результати їх переговорів», - сказав він.

При цьому, на його думку, можливо, що якісь конкретні домовленості все ж таки можуть бути досягнуті в рамках саміту.

«Сам факт проведення такої зустрічі дуже важливий. Дуже багато критиків президента будують багато теорій навколо майбутнього саміту, але президент вважає, що така особиста, пряма зустріч у верхах піде на користь як США, так і Росії, і послужить зміцненню миру і безпеки у всьому світі », - додав Болтон.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 червня, за підсумками зустрічі Болтона з президентом РФ Володимиром Путіним у Кремлі оголосили, що домовленості про зустріч російського і американського лідерів досягнуто, про місце і час буде оголошено додатково.