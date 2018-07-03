Порошенко процитував клікбейт-сайт у зверненні до українців - Bellingcat (відео)

Хоча рейтинги та інший контент Global Firepower можуть представляти інтерес, цей сайт, очевидно, недостатньо авторитетний, щоб його міг цитувати глава держави, зазначають у Bellingcat.

Президент України Петро Порошенко, прагнучи продемонструвати прогрес Збройних сил України під його командуванням, процитував рейтинг, створений клікбейтовим сайтом військової тематики, який не схвалений експертами, вченими, військовими або владою.

На сайті GlobalFirepower.com українська армія розташована на 29-му місці в «Рейтингу військової міці за 2018 р». У зверненні, яке показали по національному ТБ 8 травня, Порошенко назвав Global Firepower «авторитетним незалежним аналітичним центром», передає Bellingcat.

Однак шановні військові експерти та дослідники нічого не чули про цей сайт. Мабуть, його веде американський блогер і веб-підприємець Деніел Пучек, який також відомий сайтом weddingdresscreator.com та іншими інформаційно-розважальними порталами. GlobalFirepower.com входить до мережі сайтів MilitaryFactory.com. «Military Factory» — торгова марка, зареєстрована на Пучека.

Порошенко не першим в Україні назвав Global Firepower «аналітичним центром». До цього найбільший український англомовний ЗМІ Kyiv Post помилково назвав Global Firepower «незалежним американським експертним центром».

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У зверненні 8 травня у рамках заходу "Перша хвилина миру" президент Порошенко сказав наступне про Global Firepower і рейтинг української армії: «А ось минулого місяця стало відомо, що Збройні Сили України, за версією аналітичного центру Global Firepower, увійшли до десятки найсильніших армій Європи. І я хочу привітати з цим всіх українських військових, й міністра оборони Степана Полторака, і начальника Генерального штабу Віктора Муженка, і всіх українських вояків, і весь український народ. У нас — восьме місце і перше — серед країн, що не входять в НАТО».

Всього декількома тижнями раніше у зверненні до випускників Національної академії Державної прикордонної служби Порошенко послався на той же «аналітичний центр», щоб проілюструвати переваги членства в НАТО для України, заявивши, що «членство в цьому оборонному союзі [НАТО] дає додаткові бонуси, які нас підняли б ще вище».

ЗСУ увійшли до десятки найсильніших армій Європи.



За версією Global Firepower саме українська армія – найсильніша на європейському континенті серед збройних сил країн-не членів НАТО.



Пишаємося нашими військовими!#НоваАрміяpic.twitter.com/UQaJMq9dc0 — Петро Порошенко (@poroshenko) April 25, 2018

Раніше Global Firepower як авторитетне джерело про поточний стан української армії цитували Кабінет міністрів України (в 2017 році) і Міністерство оборони країни (в 2017 і 2018 роках).

"Попри заяви Порошенка, Global Firepower — не «аналітичний центр», причому ресурс і сам не заявляє, що є таким. Global Firepower — сайт на військову тематику, де відкрито зазначено, що його контент «має історичну і розважальну цінність». Хоча рейтинги та інший контент Global Firepower можуть представляти інтерес, цей сайт, очевидно, недостатньо авторитетний, щоб його міг цитувати глава держави, особливо в урочистому контексті роковин закінчення Другої світової", - зазначають у Bellingcat.

"Global Firepower все ж зручне, хоча і не цілком надійне і нерепрезентативне порівняння Збройних сил. Саме через це Global Firepower користується любов'ю ЗМІ, проте з тих же причин принаймні деякі експерти не сприймають його всерйоз (якщо взагалі знають про його існування)", - додали в Bellingcat.