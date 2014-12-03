Глава нового Міністерства інформполітики обіцяє, що інтернет-ЗМІ реєструвати не будуть

Про це він заявив на круглому столі, відповідаючи на питання про те, чи передбачає положення про міністерство, що буде запроваджено реєстрацію інтернет-ЗМІ, повідомляє «Українська правда».

"Відповідь – ні, не буде", - сказав Стець.

"Реєстрація друкованих ЗМІ, або інших - це компетенція Міністерства юстиції. Міністерство юстиції і далі буде цим займатись", - зазначив він.

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Стець наголосив, що це лише проект рішення.

Раніше повідомлялось, що Міністерство інформаційної політики планує розробити державні стандарти для телевиробництва, реєструвати ЗМІ і затверджувати стандарти для професій в сфері медіа.