Глава нового Міністерства інформполітики обіцяє, що інтернет-ЗМІ реєструвати не будуть
18:18, 03 грудня 2014Політика
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Міністр інформації Юрій Стець заявляє, що не буде запровадження реєстрації інтернет-ЗМІ.
Стець наголосив, що це лише проект рішення / УНІАН
Про це він заявив на круглому столі, відповідаючи на питання про те, чи передбачає положення про міністерство, що буде запроваджено реєстрацію інтернет-ЗМІ, повідомляє «Українська правда».
"Відповідь – ні, не буде", - сказав Стець.
"Реєстрація друкованих ЗМІ, або інших - це компетенція Міністерства юстиції. Міністерство юстиції і далі буде цим займатись", - зазначив він.
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Стець наголосив, що це лише проект рішення.
Раніше повідомлялось, що Міністерство інформаційної політики планує розробити державні стандарти для телевиробництва, реєструвати ЗМІ і затверджувати стандарти для професій в сфері медіа.
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