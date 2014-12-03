Нове Міністерство інформполітики буде стежити за достовірністю та повнотою інформації у медіа

Це міститься у проекті положення про Міністерство інформаційної політики, яке роздали на круглому столі, який проходить за участю міністра, депутатів і журналістів. Про це повідомляє «Українська правда».

Згідно з проектом положення, Мінінформполітики "здійснює нормативно-правове регулювання у сферах поширення інформації, просвітницької діяльності, державного інформаційного патронажу в системі освіти та державних органах влади, засобів масової комунікації, формування і використання національних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку суспільства, а також у сфері державного нагляду (контролю) за діяльністю засобів масової комунікації".

Міністерство "розробляє та затверджує в установленому порядку державні стандарти телевізійного виробництва, державні стандарти соціальної реклами та здійснює нагляд за дотриманням цих стандартів".

Міністерству пропонується здійснювати "у порядку, визначеному Кабінетом міністрів, державну реєстрацію друкованих засобів масової комунікації та інформаційних агентств";

Міністерство буде вести Державний реєстр засобів масової комунікації.

Передбачається, що міністерство буде організовувати "дослідження впливу засобів масової інформації на масову свідомість суспільства";

Розробляти, впроваджувати та здійснювати координацію заходів по запобіганню громадянам України шкоди через неповноту, невчасність та невірогідність інформації, що використовується, застосування маніпулятивних інформаційних технологій, що впливають на свідомість громадян;

Передбачається, що міністерство буде розробляти та затверджувати стандарти з професій в сфері медіа та інформації, проводити у межах повноважень спеціальну перевірку осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

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Міністерство буде здійснювати нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення функціонування засобів масової комунікації, моніторинг інформації в засобах масової комунікації, формування доповідних прем’єру та президенту щодо інформаційних проектів;

Міністерство "призначає в установленому порядку на посади директорів, заступників директорів, головних редакторів державних засобів масової комунікації".