Барна, Побер, Куніцин і Кондратюк прийняли присягу народного депутата
10:42, 04 грудня 2014Політика
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Степан Барна, Ігор Побер, Сергій Куніцин, обрані до Верховної Ради за списком партії "Блок Петра Порошенко", прийняли присягу народного депутата.
У Раді склали присягу 4 депутата / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, також прийняла присягу Олена Кондратюк, яка пройшла в парламент за списком ВО "Батьківщина".
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Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Центральна виборча комісія зареєструвала народними депутатами Сергія Куніцина, Олену Кондратюк, Ігоря Побера та Степана Барну.
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