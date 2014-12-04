Барна, Побер, Куніцин і Кондратюк прийняли присягу народного депутата

Степан Барна, Ігор Побер, Сергій Куніцин, обрані до Верховної Ради за списком партії "Блок Петра Порошенко", прийняли присягу народного депутата.

Як передає кореспондент УНІАН, також прийняла присягу Олена Кондратюк, яка пройшла в парламент за списком ВО "Батьківщина". Читайте такожДепутати Матіос і Рудик прийняли присягу у Раді Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Центральна виборча комісія зареєструвала народними депутатами Сергія Куніцина, Олену Кондратюк, Ігоря Побера та Степана Барну.

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