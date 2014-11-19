ЦВК зареєструвала Савченко народним депутатом

Центральна виборча комісія сьогодні на засіданні зареєструвала 51 народного депутата, обраного на позачергових виборах народних депутатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема від "Блоку Петра Порошенка" було зареєстровано 31 народного депутата, а саме: Ольгу Богомолець, Мустафу Джемілєва, Марію Матіос, Миколу Томенка, Ірину Геращенко, Віталія Ковальчука, Руслана Князевича, Ігора Гриніва, Оксану Продан, Наталію Новак, Олександра Черненка, Ростислава Павленка, Марію Іонову, Артура Палатного, Романа Романюка, Павла Розенка, Григорія Заболотного, Ірину Фріз, Богдана Онуфрика, Віктора Короля, Миколу Паламарчука, Валерія Іщенка, Валерія Пацкана, Наталю Агафонову, Ольгу Бєлькову, Олексія Савченка, Михайла Кобцева, Гліба Загорія, Єгора Фірсова, Віталія Чепиногу, Олексія Мушака.

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Від партії "Народний фронт" зареєстровано 7 народних депутатів, а саме: Арсенія Яценюка, В’ячеслава Кириленка, Івана Васюника, Остапа Семерака, Миколу Княжицького, Світлану Вайцеховську, Павла Пинзеника.

Від "Опозиційного блоку" зареєстровано 7 народних депутатів, а саме: Олександра Вілкула, Юлію Льовочкіну, Івана Мирного, Юрія Мірошниченка, Михайла Папієва, Олександра Долженкова, Олександра Нечаєва.

Від "Батьківщини" зареєстровано 5 народних депутатів, а саме: Надію Савченко, Сергія Соболєва, Олексія Рябчина, Сергія Власенка, Олександра Абдулліна.

Від Радикальної партії народним депутатом було зареєстровано Олександра Артеменка.